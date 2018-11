Boze Fransen gooien het land op slot

Priscillia Ludosky (32) moet regelmatig voor haar werk met de auto op stap. Ze is onderneemster. Begin dit jaar drong het ineens tot haar door. ,,Als ik m'n auto voltank, kostte dat vorig jaar 45 euro en nu betaal ik 70 euro.'' Ze wilde weten waaróm de brandstof zo duur is. Ze zocht op internet en kwam erachter dat ze veel geld aan de overheid betaalt. ,,Ik dacht dat 20 procent van de benzineprijs uit belastingen bestond, maar het bleek 60 procent te zijn!'' In een jaar tijd is de dieselprijs 20 procent gestegen.



Ze was boos, startte een petitie, en ontketende daarmee onbedoeld bijna een volksopstand. Haar petitie voor lagere prijzen aan de pomp is al door meer dan 744.000 Fransen ondertekend. En daar bleef het niet bij.



Een grote belangenvereniging van automobilisten startte een tweede actie: iedereen werd gevraagd zijn of haar benzinerekening naar president Macron op te sturen. De standaard-protestbrief om erbij te voegen werd in één maand 700.000 keer gedownload.



En daarna volgde het slotstuk: twee vrachtwagenchauffeurs deden op sociale media de oproep om op zaterdag 17 november snelwegen te blokkeren, ook vanwege de hoge dieselprijs. ,,Ik woon niet in een grote stad waar overal openbaar vervoer is'', zei trucker en initiatiefnemer Bruno Lefèvre. ,,Als ik een stokbrood wil kopen, moet ik 5 kilometer rijden naar de dichtstbijzijnde bakker.‘’



Het initiatief werd onmiddellijk overgenomen: overal doken lokale actieplannen op. Op dit moment zijn op vierhonderd plaatsen in Frankrijk blokkadeacties voorzien op 17 november, van Cannes aan de Middellandse Zee tot Duinkerken aan de Belgische grens.