Iran ontkent betrokkenheid bij aanslag op schrijver Salman Rushdie: ‘Eigen schuld’

Rushdie werd in de plaats Chautauqua meerdere keren met een mes in zijn nek, buik en borst gestoken. Hij liep bij de aanslag onder meer een beschadigde lever op en ook werden zenuwen in zijn arm en oog geraakt. Hij raakt vermoedelijk zijn rechteroog kwijt. Rushdie is volgens zijn literair agent, Andrew Wylie, inmiddels van de beademing af en zou weer aanspreekbaar zijn.



Kort na de aanslag werd de 24-jarige Hadi Matar aangehouden. Hij wordt verdacht van mishandeling en poging tot doodslag. Matar claimt zelf onschuldig te zijn, zo verklaarde diens advocaat tegenover de rechter. Over het motief van de dader - die van Libanese komaf is - is nog niets duidelijk. Matar heeft zich in het verleden positief uitgelaten over sjiitisch extremisme, meldde NBC New York op basis van politiebronnen.