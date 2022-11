Brabanders bakken friet tussen de raketten in Borodjanka: ‘Opeens hoorden we een knal’

Nog steeds geen contact met Nederlan­der in Iraanse gevangenis: ‘Schrijnend’

Er is nog steeds geen contact geweest met de Nederlander die in Iran is opgepakt in verband met de al maanden durende protesten daar, schrijft minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer. De persoon werd halverwege september vastgezet.

