Brabantse ‘bevrijdingsbeer’ in Londen geveild voor tienvoudige van geschatte prijs

Een teddybeer die een Britse bevrijder in 1944 cadeau kreeg in Raamsdonksveer heeft vandaag bijna 5000 euro opgebracht op een veiling in Londen. ,,Een ongelofelijk resultaat voor een ongelofelijke beer’’, zei de eigenaar van Hanson Auctioneers tegen BBC News .

Vanuit de hele wereld werd volgens hem geboden op de beer, maar die blijft in Groot-Brittannië, ‘waar hij thuishoort’. De 59-jarige Kirsty Johnston uit Barnet in het noordwesten van de Britse hoofdstad betaalde voor de oorlogsbeer 4000 pond (zo'n 4755 euro). Dat was tien keer meer dan het veilinghuis had verwacht.



Een flink bedrag voor een gehavende teddybeer, maar veel minder dan de dolgelukkige koper zelf had gedacht. ,,Ik dacht dat de beer veel meer zou opbrengen vanwege het bijzondere verhaal erachter’’, zei Johnston in een interview met het veilinghuis. Ze las in de gratis krant Metro een artikel over de bevrijdingsbeer en dacht meteen: die moet ik hebben. Ze heeft in haar woonkamer een verzameling van ruim 1000 teddyberen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. ,,Ik zet hem lekker bij de rest en hoop dat hij een goede kerst heeft’’, aldus de gepensioneerde verpleegster.

Quote Ik moest controle­ren of ik geen nieuwe bril nodig had Mo Matthews

De voormalige eigenaars Tom (76) en Mo (75) Matthews uit Stafford, die de veiling online volgden, waren zo verbluft door het resultaat van de veiling dat ze veilinghuis Hansons belden om zich van de verkoopprijs te vergewissen. ,,Ik kon het niet geloven toen ik zag dat de beer 4000 pond had opgebracht en moest controleren of ik geen nieuwe bril nodig had. We zijn heel blij’’, reageerde Mo tegenover het veilinghuis.

Warm bad

De teddybeer, die al 40 jaar op zolder lag, was een geschenk van een onderwijzeres in Raamsdonksveer aan Toms vader Thomas. Die bevrijdde de Brabantse plaats op 31 oktober 1944 met het 62e antitankregiment van de Royal Artillery. ,,Met gevaar voor eigen leven regelde mijn vader steenkool waardoor de inwoners van Raamsdonksveer voor het eerst in vier jaar konden genieten van een warm bad’’, zei Tom junior.

De gepensioneerde vliegtuigtechnicus vernam jaren later van zijn vader, die destijds was ingekwartierd bij de onderwijzeres, dat hij zich gegeneerd had toen de vrouw hem de beer schonk. ,,Ze bezat nagenoeg niets, maar wilde dat hij de beer mee naar huis zou nemen omdat ze zijn hulp zo waardeerde.’’

Slag om de Ardennen

De beer heeft veel meegemaakt, zei Matthews junior. ,,Mijn vader gebruikte hem als slaapkussen in zijn tank tijdens de Slag om de Ardennen en de beer zat voorop de tank tijdens de Overwinningsparade van de geallieerden, in 1945 in Berlijn.’’