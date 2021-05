Brabantse kapper ‘in geldnood’ bekent deelname aan gewelddadige woningoverval België

André Hazes zong er al over in zijn eerste grote hit Eenzame Kerst en een Bredase kapper voerde het dinsdag aan als motief voor zijn betrokkenheid bij een gewapende woningoverval in het Belgische Hoogstraten, in september vorig jaar: ,,Ik stal voor mijn gezin.’’ Het Openbaar Ministerie (OM) in Turnhout eiste desondanks zeven jaar cel tegen de Nederlander. Vooral omdat de bewoonster gewond raakte.

,,Het gaat om zeer ernstige feiten. De bewoners zouden zich veilig moeten voelen in hun eigen woning. Dat is hen door Roberto N. (29) voorgoed afgenomen, puur voor geldgewin. Hij wil niet zeggen wie zijn mededaders zijn en zal dus alleen op de blaren moeten zitten’’, sprak de openbaar aanklaagster voor de rechtbank in Turnhout.

Voor de Nederlander en zijn advocaat was de strafeis wel even slikken, schrijft Het Laatste Nieuws. Roberto N. bekende betrokken te zijn geweest bij de woningoverval op het Begijnhof in Hoogstraten in de nacht van 22 op 23 september 2020, maar speelde volgens zijn raadsman slechts een ondergeschikte rol. Zijn cliënt voerde naar eigen zeggen de voorverkenning uit en trad op als chauffeur, maar beweert niet mee naar binnen te zijn gegaan.

Quote De huur van zijn zaak bleef wel doorlopen en hij moet vier jonge kinderen bij drie verschil­len­de vrouwen onderhou­den Advocaat Roberto N.

Zijn motief? ,,Hij heeft een kapsalon in Breda die al drie jaar goed draaide maar door corona moest sluiten”, verklaarde de strafpleiter. ,,De huur van zijn zaak bleef wel doorlopen en hij moet vier jonge kinderen bij drie verschillende vrouwen onderhouden. Mijn cliënt kwam financieel in de problemen te zitten.”

Bankje

De bewoonster verklaarde N. te hebben herkend als de man die ze de dag voor de overval had zien zitten roken op een bankje in de tuin van het Begijnhof en had gegroet. Het DNA-materiaal op twee sigarettenpeuken bij het bankje bleek overeen te komen met dat van de in Oosterhout wonende Nederlander. De politie had hem al in het vizier omdat de verdachte auto die op bewakingscamera's was gesignaleerd rond het tijdstip van de woningoverval, omstreeks 03.00 uur, op naam stond van de toenmalige vriendin van Roberto N.

De advocaat van de Brabander betoogde dat de bewoners de gezichten van de daders niet hadden kunnen zien omdat ze gemaskerd waren. ,,De slachtoffers konden alleen zien dat ze een donkere huidskleur hadden”, zei hij. ,,Als mijn cliënt de hoofddader was, zou hij bovendien niet met zijn eigen auto rijden en herkenbaar op een bankje in het Begijnhof gaan zitten.”

Rolex

Volgens het OM speelde N. wel degelijk een actieve rol bij de woningoverval. ,,Op het moment dat het latere slachtoffer en hij elkaar groetten, was de Rolex van de vrouw duidelijk zichtbaar. Ze vermoedde meteen dat dit de reden was voor de huisvredebreuk’’, aldus de aanklaagster. De indringers, van wie één gewapend was met een groot keukenmes, gingen er na de worsteling met de bewoners vandoor met de Rolex, een armband, vier ringen, twee iPhones en de autosleutels van de bewoners.

Roberto N., die sinds drie maanden in voorlopige hechtenis zit, hoopt op een voorwaardelijke gevangenisstraf. ,,Ik schaam me voor wat er is gebeurd en hoop dat het mij allemaal vergeven wordt. Zodat ik een nieuw begin kan maken met mijn leven’’, klonk het berouwvol uit de mond van de kapper.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: