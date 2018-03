Brand in politiebureau Venezuela: 68 doden

De slachtoffers zijn 66 arrestanten en twee vrouwen die op bezoek waren, zo verklaarde procureur-generaal Tarek William Saab. Het incident vond plaats in een groot politiebureau in de stad Valencia in de noordelijke deelstaat Carabobo. De brand in het hoofdcommissariaat ontstond nadat gevangenen in opstand waren gekomen en matrassen in brand hadden gestoken.