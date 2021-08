Branden in Californië laaien op door hitte, droogte en sterke wind

In de Amerikaanse staat Californië laaien de grote bosbranden, die daar al drie weken woeden, verder op. De autoriteiten waarschuwen dat het verwachte droge, hete weer van de komende dagen het risico op nieuwe branden in de staat vergroot.

,,Ik denk dat we een paar moeilijke dagen tegemoet gaan’’, zei Shannon Prather van de US Forest Service. Woensdagmiddag en donderdag wordt het naar verwachting heet en extreem droog, met windsnelheden van rond de 65 kilometer per uur (windkracht 8). Dat kan de branden, die 14 juli uitbraken, verder aanwakkeren.

Halverwege vorige maand werden delen van de VS en Canada getroffen door een hittegolf. In Death Valley in Californië, vaak de heetste plek in de Verenigde Staten, werd zondag 11 juli een recordtemperatuur van 54 graden Celsius bereikt. Eind juni werd in Canada en de Noord-Amerikaanse westkust ook al een reeks warmterecords verbroken.

Evacueren

Brandweerlieden hebben maandag meerdere huizen gered van de vlammen in het noordelijke Greenville. Door de wind laaide de ‘Dixie-brand’ - vernoemd naar het plaatsje Dixie - die daar woedt verder op. Het vuur beslaat nu 1024 vierkante kilometer.

De gemeenschap van circa duizend mensen moest evacueren. Ook voor de oostkust van het nabijgelegen Almanor-meer zijn er evacuaties. Zo'n drieduizend huizen werden bedreigd door het vuur. Inmiddels is aan nog eens 15.000 mensen verteld dat zij hun woning moeten verlaten.

Warmer en droger

Hittegolven en historische droogte, die gelinkt worden aan klimaatverandering, hebben het moeilijker gemaakt om branden in het westen van Amerika te bestrijden. Volgens wetenschappers is de regio in de afgelopen dertig jaar veel warmer en droger geworden. Zij verwachten dat klimaatverandering het weer in de toekomst nog extremer zal maken, met frequentere en destructievere natuurbranden.

Op dit moment bestrijden meer dan 20.000 brandweerlieden en ondersteunend personeel 97 grote branden in 13 Amerikaanse staten. De vlammenzee heeft een totale oppervlakte van 7560 vierkante kilometer. In het zuiden van de staat Oregon sloeg de bliksem in 24 uur honderd keer in bij bossen. Daardoor ontstonden 50 nieuwe branden, meldden de autoriteiten maandag.

