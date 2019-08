Brandstof Portugal op rantsoen door staking

‘Patholoog overtuigd van zelfmoord Epstein’

11:08 Een lijkschouwer in New York is ervan overtuigd dat de omstreden miljardair Jeffrey Epstein zelfmoord heeft gepleegd. Dat heeft een gemeenteambtenaar tegen The New York Times gezegd. Patholoog Barbara Sampson brengt het zelf nog niet naar buiten, omdat ze eerst alle testresultaten af wil wachten.