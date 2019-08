Brandweerman Bernard redt jochie (7) van verdrinkingsdood tijdens vakantie

Een Nederlandse brandweerman heeft tijdens zijn vakantie in Thailand een heldenrol vervuld. Bernard Tax (43) uit Amsterdam redde door kordaat optreden in een waterpark het leven van een jochie dat was verdronken. ,,De échte held is het onbekende jongetje dat JunJun bewusteloos uit het water viste’’, zegt de reddende engel tegen deze site.

Tax krijgt opnieuw kippenvel als hij vertelt over zijn reddingsactie. Die vond plaats in Splash Jungle Water Park in Phuket. Hij genoot er met zijn echtgenote, hun kinderen van 5 en 9 jaar en hun opa van een gezinsvakantie. Die veranderde plotseling in een zaak van leven of dood.

,,Terwijl ik met mijn kinderen in de richting van onze ligbedjes liep - mijn vrouw en vader waren een strandwandeling gaan maken - zag ik vanuit mijn ooghoek iets wat bij mij onmiddellijk alle alarmbellen deed afgaan. In het zwembad liep een jongen van een jaar of acht met in zijn armen een jongetje dat helemaal slap hing. Ik sommeerde mijn kinderen dat ze moesten blijven waar ze waren en rende het water in. Even later stond ik bij de jongen. Het gezicht van het ventje in zijn armen was paarsblauw’’, zegt de brandweerman terugblikkend.

Ervaring

Dankzij zijn ervaring - Tax maakte ‘best wel’ wat reanimaties mee in de vijftien jaar dat hij bij de politie werkte - wist de Amsterdammer dat snel handelen was geboden en wat hij moest doen. ,,Ik pakte het jochie, legde het naast het zwembad op de grond, constateerde dat hij geen ademhaling en hartslag meer had en begon te reanimeren. Mijn kinderen keken geschrokken toe. Ik kon ze moeilijk wegsturen en probeerde hen gerust te stellen met de opmerking dat papa even bezig was en dat het allemaal wel goed zou komen.’’

Terwijl de Nederlander het slachtoffertje hartmassage gaf, kwam een badmeester aangerend. Die wilde het jochie mond-op-mond-beademing geven maar blies tot ontsteltenis van Tax op de lippen van het ventje in plaats van erin. ,,Ik duwde hem weg en begon zelf mond-op-mond-beademing te geven. Na vijf cycli kwam er eindelijk water uit de mond van het jongetje en was hij weer bij bewustzijn. Ik kreeg kippenvel over mijn hele lichaam.’’

De ouders van het jochie, die in paniek waren komen aanrennen, wisten niet hoe ze het hadden. ,,Ze spraken geen Engels en wilden hun zoontje in eerste instantie oppakken maar lieten me begaan. Heel mooi om te zien’’, zegt Tax.

De daaropvolgende minuten verloor het jochie volgens hem steeds het bewustzijn om daarna telkens weer bij te komen. ,,Symptomen die erop wijzen dat hij veel water binnenkreeg en dat het gevaar nog niet geweken was’’, vervolgt het lid van de vrijwillige brandweer uit Badhoevedorp.

Schudden

Hij vroeg de badmeester een ambulance te regelen maar in plaats daarvan kwam een verpleegkundige aangelopen. Een zuster met een ouderwets hoedje, vervolgt Tax. ,,Ze pakte het jongetje bij zijn benen, hield hem ondersteboven en begon te schudden. Ik geloofde mijn ogen niet. Wat doet u in hemelsnaam, vroeg ik geschrokken. “Ik wil het water uit zijn longen halen”, antwoordde ze in gebrekkig Engels.’’ '

Tax beval de Thaise onmiddellijk te stoppen en legde uit dat het ventje dringend medische hulp nodig had omdat je zelfs uren na een bijna-verdrinking nog kunt overlijden aan de gevolgen ervan. ,,Na enig aandringen nam ze ons mee naar een kamertje, waar ambulancemedewerkers zich even later over het jochie ontfermden. Nadat hij was gestabiliseerd, vertrokken we naar het ziekenhuis.’’

Angstige rit

Het was een avontuurlijke en angstige rit, vervolgt hij. ,,We reden met een rotvaart door de straten van Phuket. De ambulance puilde uit. Behalve de chauffeur, verpleegster, mijzelf en mijn kinderen, waren ook de ouders en het broertje van het slachtoffertje én de badmeester aan boord.’’

In het ziekenhuis vernam Tax dat het jochie JunJun heette, zeven jaar oud was en uit China kwam. Nadat de brandweerman de verpleegkundigen had verteld wat er was gebeurd en welke behandelingen hij had toegepast, keerde hij met zijn kinderen terug naar het hotel.

Kinderen

Het Chinese jochie mocht het ziekenhuis na drie dagen verlaten. Op aandringen van zijn ouders regelde het hotel een ontmoeting met de redder van hun zoontje. ,,Ze wilden me persoonlijk bedanken maar spraken geen Engels. We communiceerden via onze smartphones en Google Translate. JunJun’s moeder tikte een berichtje in waarin ze schreef: jij hebt mijn jongen een tweede leven gegeven. Nou toen had ik het effe niet meer’’, zegt Tax opnieuw ontroerd.

Hij voelt zich vereerd maar vindt het erg jammer dat er geen enkel spoor terug te vinden is van de jongen die met JunJun door het zwembad liep. ,,Hij is de echte held in het verhaal. Als hij hem niet had zien drijven en uit het water had gevist dan was ik nooit in beeld gekomen’’, klinkt het bescheiden door de telefoon.

De hereniging met het Chinese jochie en diens ouders was volgens Tax ook emotioneel voor zijn kinderen. Die maakten van dichtbij mee hoe een zwempartijtje plotseling kan omslaan in een levensbedreigende situatie. ,,Gelukkig is het allemaal goed afgelopen maar ik belde na het incident voor de zekerheid de alarmcentrale Eurocross om te vragen wat ik met mijn kinderen moest doen en op welke signalen ik moest letten.’’

Facebook

Tax is inmiddels op Facebook bevriend met de ouders van JunJun. ,,Ze hadden geen Facebook want dat mag in China blijkbaar niet maar dankzij een speciaal IP-adres zitten ze er nu toch op. Mijn kinderen vinden het ook geweldig. Nu hebben we er vrienden bij in Dalian (stad in het noordoosten van China, red.).’’