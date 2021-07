Brandweerman vindt lichaam eigen dochter (7) tussen puin ingestort flatgebouw Miami

De vondst werd gedaan toen de zoekacties werden hervat, uren nadat functionarissen in Florida de operatie tijdelijk hadden stopgezet uit angst voor verder instortingsgevaar.



Nadat het meisje onder het puin vandaan was gehaald, wikkelde de vader het lichaam van zijn dochter in zijn jas en plaatste een kleine Amerikaanse vlag op de brancard, zo vertelt een getuige. De radeloze brandweerman, zijn broer en andere reddingswerkers begeleidden vervolgens het stoffelijk overschot, terwijl zo’n 200 agenten en brandweermannen een erehaag vormden.



,,We kunnen bevestigen dat een lid van onze brandweerfamilie zijn 7-jarige dochter heeft verloren door de instorting van het gebouw”, zegt Joseph Zahralban, hoofd van het brandweerkorps in Miami. ,,Onze harten en gebeden zijn bij de families die getroffen zijn door deze gruwelijke tragedie.” De brandweerman en zijn broer stonden al een week lang vrijwel onafgebroken op de plek van het drama om naar het meisje te zoeken.



De identiteit van het meisje en haar vader werd niet bekendgemaakt. Het kind was een van de twee slachtoffers die gisteren en vandaag tussen het puin werden gevonden, wat het dodental op twintig brengt. Er zijn nog altijd 128 vermisten. Het gebouw met ongeveer 130 wooneenheden stortte vorige week in, ‘s nachts toen de bewoners lagen te slapen. President Joe Biden beloofde een grondig onderzoek naar het voorval in Surfside, bij Miami.