Braziliaanse justitie vraagt om onderzoek naar rol Bolsonaro bij bestorming overheidsgebouwen

Het Openbaar Ministerie (OM) in Brazilië heeft het Hooggerechtshof vrijdag verzocht een onderzoek te openen tegen ex-president Jair Bolsonaro voor zijn mogelijke verantwoordelijkheid bij de bestorming van openbare gebouwen door aanhangers, afgelopen zondag in de hoofdstad Brasilia.

Het onderzoek tegen Bolsonaro, die sinds eind december in de Verenigde Staten verblijft, moet er volgens het OM komen omdat hij ervan wordt verdacht een van de ‘aanstichters en morele daders’ te zijn van de ‘ondemocratische daden die hebben geleid tot geweld en vandalisme in overheidsgebouwen in de hoofdstad, een week na het aantreden van de nieuwe president Luiz Inacio Lula da Silva’. Dat schrijft het parket-generaal volgens persbureau AFP in een persbericht.

Video

Volgens het OM spoorde de oud-president aan ‘tot de uitvoering van een misdaad’ door een video op sociale netwerken te plaatsen ‘waarin hij de regelmatigheid van de presidentsverkiezingen van 2022 in vraag stelde’. De video werd twee dagen na de gewelddadige bestorming van het presidentieel paleis, het parlement en het Hooggerechtshof door duizenden ‘Bolsonaristen’ gepubliceerd en vervolgens verwijderd, aldus de aanklager.

Het parket-generaal benadrukt dat zelfs als de video niet was verwijderd de opname een ‘bewijslink’ zou kunnen opleveren die ‘een wereldwijd onderzoek rechtvaardigt naar de daden die Bolsonaro uitvoerde voor en na 8 januari.’

Enorme schade

Aanhangers van de rechts-populistische oud-president Jair Bolsonaro bestormden zondag het parlementsgebouw, het presidentiële paleis en het hooggerechtshof in Brasilia. Daarbij richtten ze enorm veel schade aan. De demonstranten weigeren de verkiezingsnederlaag van de uiterst rechtse Bolsonaro tegen zijn linkse rivaal Luiz Inácio Lula da Silva in oktober te accepteren. De Liberale Partij erkende de overwinning van Lula da Silva wel.

De politie arresteerde na de bestorming ruim 1500 mensen. Bijna 600 werden woensdag weer vrijgelaten. De leider van de Liberale Partij (PL) van de voormalige president Bolsonaro zei woensdag dat partijleden die hebben deelgenomen aan de bestorming van overheidsgebouwen in de hoofdstad Brasilia per direct uit te partij zullen worden gezet.

Bolsonaro-aanhangers vernielen een raam van het Hooggerechtshof in Brasilia.

Florida

Bolsonaro vertrok eind december, vlak voor het aflopen van zijn ambtstermijn, naar de Amerikaanse staat Florida. Daar verblijft hij een vakantiehuis in de stad Orlando. Meerdere Democratische politici in de VS hebben opgeroepen tot Bolsonaro’s uitlevering. Zelf zegt de oud-president dat hij van plan is voor het einde van de maand terug te keren naar Brazilië.

Een dag na de bestorming van de overheidsgebouwen in Brasilia, werd Bolsonaro in het ziekenhuis opgenomen. Hij klaagde over pijn aan zijn darmen, die verband hield met een steekwond die hij opliep tijdens de verkiezingscampagne van 2018. Volgens de behandelende arts waren zijn klachten niet ernstig. Dinsdag kon hij het ziekenhuis alweer verlaten.

Arrestatiebevel

Kort voordat het nieuws over Bolsonaro’s ziekenhuisopname bekend werd, meldden Braziliaanse media dat senator Renan Calheiros bij het Hooggerechtshof heeft gevraagd om de ‘directe terugkeer’ van de oud-president uit de Verenigde Staten. Volgens de parlementariër is het ‘niet te ontkennen’ dat Bolsonaro ‘verantwoordelijk is voor en een actieve rol heeft gespeeld’ in de bestorming van de overheidsgebouwen zondag. Als Bolsonaro niet terugkeert als het Hooggerechtshof hem dat gebiedt, wil Calheiros dat er een arrestatiebevel tegen hem wordt uitgevaardigd en hij binnen 72 uur wordt uitgeleverd.

(FILES) In this file photo taken on January 9, 2023, a partial view of one of entrance of Planalto Presidential Palace destroyed by supporters of Brazilian former President Jair Bolsonaro during an invasion is seen in Brasilia. - The office of Brazil's prosecutor general (PGR) moved Friday January 13, 2023 to include ex-president Jair Bolsonaro in an investigation of people suspected of "instigation and intellectual authorship" of the January 8 sacking of government buildings in Brasilia.