Braziliaanse oud-president Lula even cel uit na dood kleinzoon (7)

De 7-jarige Arthur overleed vrijdagmorgen aan hersenvliesontsteking. Lula kreeg van de federale politie en de rechter toestemming om de rouwdienst van vrijdagavond in São Bernardo do Campo bij São Paulo bij te wonen. De regering van de deelstaat Paraná, waar hij in een speciale cel in het hoofdbureau van politie in Curitiba zijn straf uitzit, stelde een vliegtuig ter beschikking om de oud-president te vervoeren. Het is voor het eerst sinds zijn gevangenneming in april dat Lula ‘buiten’ is.

Over de details van het verblijf van de nog altijd bij vele Brazilianen geliefde oud-president buiten de gevangenis zijn in verband met de openbare orde en veiligheid geen mededelingen gedaan. Of Lula zaterdagochtend ook de crematie van zijn kleinzoon bijwoont, is niet bekend.

Witwassen en steekpenningen

De socialistische oud-president, die Brazilië leidde van 2003 tot 2011, werd vorig jaar veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf wegens witwassen en het aannemen van steekpenningen in de vorm van verbouwingswerkzaamheden van een appartement in het Braziliaanse kustplaatsje Guarujá.

Begin vorige maand kreeg hij nog eens 12 jaar celstraf wegens het aannemen van ‘smeergeld’ van de aannemers Odebrecht en OAS, in de vorm van renovatie van een boerderij in het plaatsje Atibaia. Daartegen is de oud-president in hoger beroep gegaan.

Eerder verzoek geweigerd

In januari werd een verzoek van Lula om de begrafenis van een van zijn broers bij te wonen nog geweigerd. Na een paar vergeefse beroepszaken gaf het Hooggerechtshof Lula pas toestemming toen de ceremonie al was begonnen en hij niet meer aanwezig kon zijn.

Tegen die afwijzing ontstond toen veel protest. Ook nu lieten diverse politici weten dat Lula vanuit menselijk oogpunt moest worden toegestaan de uitvaart van zijn overleden kleinzoon te bezoeken. Kamerlid Eduardo Bolsonaro, zoon van de extreemrechtse president Jair Bolsonaro en beiden fervent tegenstander van Lula , was het daar echter niet mee eens. Hij vond het verlof van de vroegere president ,,absurd’’, zo liet hij op twitter weten. ,,Lula is een gewone gevangene en hoort in een gewone gevangenis te zitten. Als een familielid van een andere gevangene overlijdt, wordt hij dan ook door de politie geëscorteerd naar de begrafenis?’’