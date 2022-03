Braziliaanse president Bolsonaro voor tweede keer dit jaar opgenomen in ziekenhuis

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro is voor de tweede keer dit jaar opgenomen in het ziekenhuis, meldt de minister van Communicatie Fabio Faria. Hij gaf geen details over de reden van de opname. In januari lag Bolsonaro ook al twee dagen in het ziekenhuis wegens een verstopping van de darmen.

In 2018 werd de 67-jarige president neergestoken tijdens een campagnebijeenkomst in de staat Minas Gerais. De afgelopen jaren heeft hij verschillende operaties ondergaan om daarvan te herstellen. Volgens Faria had Bolsonaro buikklachten, maar is hij verder in orde. In het ziekenhuis in Brasilia worden nu diverse tests uitgevoerd vanwege zijn geschiedenis met darmobstructies.

Bolsonaro, die campagne voert voor zijn herverkiezing in oktober, zou een politieke bijeenkomst bijwonen maar kwam daar niet opdagen, zo melden lokale media. Partijvoorzitter Marcos Pereira vertelde verslaggevers dat de president in plaats daarvan naar het ziekenhuis was gegaan.

Ontslag voorzitter Petrobas

En het was toch al een bewogen dag voor de president. Eerder op de dag ontsloeg hij de voorzitter van het staatsoliebedrijf Petrobras, Joaquim Silva e Luna, uit onvrede over de sterk gestegen brandstofprijzen. Silva e Luna werd in februari 2021 aangesteld, nadat zijn voorganger eveneens werd ontslagen door Bolsonaro, ook na een stijging van de brandstofprijzen.

Bovendien zag zijn minister van Onderwijs Milton Ribeiro zich gedwongen zijn taken neer te leggen. Zijn positie was onhoudbaar geworden wegens een omkoopschandaal. Ribeiro is alweer de vierde minister van Onderwijs die vertrekt sinds het aantreden van de nieuwe regering in 2019.