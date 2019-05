Braziliaanse president niet naar VS na protesten activisten

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft een bezoek aan de Verenigde Staten geannuleerd. In New York zou hij op 14 mei geëerd worden als Persoonlijkheid van het Jaar tijdens een galadiner van de Braziliaans-Amerikaanse Kamer van Koophandel. Dat stuitte op breed verzet van activisten, waarna grote sponsors zich terugtrokken.

Vooral LHBTI-activisten in de VS kwamen in het geweer tegen de komst van Bolsonaro. Burgemeester Bill de Blasio van New York noemde de president op Twitter onlangs een gevaar. ,,Zijn openlijke racisme, homofobie en destructieve besluiten zullen een verwoestende impact hebben op de toekomst van onze planeet.’’

Het American Museum of Natural History in New York annuleerde daarom enkele weken geleden al het gastheerschap voor het evenement. Daarop werd met het Marriott Marquis hotel een nieuwe locatie gevonden. Al de hele week demonstreerden daar tegenstanders van de komst van Bolsonaro voor de deur.

De afgelopen uren werd een petitie tegen het bezoek, waarvan de tekst zegt dat Bolsonaro een bedreiging is voor het milieu en de rechten van LHBTI’ers en minderheden, 58.000 keer ondertekend. De petitie was gestart door de Democratische senator van de staat New York Brad Hoylman, die onder andere Manhattan, waar het Marriot Marquis is gevestigd, vertegenwoordigt.

Grote bedrijven als Bain & Co., Delta Air Lines en de Financial Times wilden het evenement niet meer sponsoren en cancelden recent hun medewerking. Daarop schoof Bolsonaro de staatsbank Banco do Brasil en het Amerikaanse consulaat in New York naar voren om de kosten voor hun rekening te nemen, een beslissing die hem in Brazilië op veel kritiek kwam te staan. Juist Bolsonaro streed gedurende de verkiezingscampagne eind vorig jaar voor een efficiënt gebruik van overheidsgeld.