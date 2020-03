Braziliaanse president noemt angst voor coronavirus ‘hysterisch’ en wil dagelijks leven weer oppakken

Trump

Eerder deze maand ontstond verwarring over de vraag of Bolsonaro zelf besmet was geraakt met het coronavirus en mogelijk zelf de Amerikaanse president Trump had besmet tijdens een bezoek aan de Verenigde Staten. Volgens Braziliaanse media was na een eerste test het nieuwe coronavirus effectief vastgesteld en Fox News meldde dat Bolsonaro’s zoon Eduardo dat nieuws bevestigde. Maar die laatste verklaarde later dat zijn vader toch negatief testte. Trump liet zich ook testen en was naar eigen zeggen niet besmet.