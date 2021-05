Braziliaanse president onder vuur: ‘We gaan een einde maken aan de onbekwaamheid’

Officieel onderzoeken de elf leden van een senaatscommissie de reactie van de Braziliaanse regering op een van ‘s werelds heftigste uitbraken van het coronavirus. Met bijna vijftien miljoen besmettingen is Brazilië na de VS en India wereldwijd het zwaarst getroffen. Het dodenaantal is na de VS het hoogste met 410.000 sterfgevallen.



Onderzoeksleider Renan Calheiros, een oude vos in de Braziliaanse politiek én fel tegenstander van de extreemrechtse president Bolsonaro, heeft de messen geslepen. ,,We gaan een einde maken aan de onbekwaamheid’', zei hij vorige week bij zijn installatie, nadat juridische pogingen van de regering om die te blokkeren waren gestrand. Calheiros beloofde ‘de schuldigen aan te wijzen’ en noemde de genocides van de Chileense dictator Augusto Pinochet en de Servische leider Slobodan Miloševic in één adem met de Braziliaanse president. ,,Het land heeft het recht om te weten wie heeft bijgedragen aan de duizenden doden, en die moeten worden gestraft.’’



In de praktijk zal het parlementaire onderzoek - in Brazilië afgekort als CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) - zich dan ook vooral toespitsen op het handelen van Bolsonaro. Hij is de allesbepalende president die het coronavirus altijd heeft gebagatelliseerd en bespot, de bestrijding ervan nooit serieus heeft genomen en nog steeds zweert bij medicijnen waarvan inmiddels vaststaat dat ze niet werken bij de behandeling van corona.