Braziliaanse verpleegster troost patiënt met ‘hand van God’

Alleen

Semei merkt op dat de beperking van lichamelijk contact, opgelegd door de pandemie, veel mensen het gevoel geeft dat ze alleen zijn. Dit gevoel is nog groter bij patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen en alleen met de ziekte worden geconfronteerd, zonder dat ze contact kunnen hebben met dierbaren. ,,Het is heel verdrietig en hartverscheurend voor iedereen. Patiënten zonder contact met familie, zonder contact met wie dan ook. Ze praten wel via hun mobiele telefoon of via een videogesprek met elkaar, maar een knuffel zit er niet in. Ze kunnen geen bezoek krijgen. De handschoenen helpen een beetje", aldus Semei.