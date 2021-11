Brazilië in shock na tragische dood van geliefde ‘Koningin van het Lijden’

Brazilië is in rouw na de dood van een van de populairste hedendaagse zangeressen van het land, de 26-jarige Marília Mendonça. Vrijdagmiddag (lokale tijd) kwam ze om het leven bij een vliegtuigcrash op weg naar een concert. Ook de vier andere inzittenden van het toestel - haar oom, een producer, de piloot en de co-piloot - kwamen om het leven bij het ongeluk in de zuidoostelijke deelstaat Minas Gerais, ten noorden van Rio de Janeiro.

Mendonça, die een zoontje van bijna 2 jaar achterlaat, groeide na haar doorbraak in 2016 uit tot een van de belangrijkste iconen van de populaire Braziliaanse countrymuziek, sertanejo. Met een fabelachtige stem, haar gitaar en veelal zelfgeschreven rauwe teksten over overspel en alle vormen van liefde en liefdesverdriet sprak ze miljoenen Brazilianen aan. De soms trieste liefdeservaringen die ze daarbij beschreef, leverde haar de bijnaam ‘Koningin van het Lijden’ op.

Daarnaast stond Mendonça bekend om het benoemen van feministische onderwerpen in haar teksten, zoals aanklachten tegen vrouwenmishandeling en het oproepen tot vrouwelijke onafhankelijkheid. Haar succes maakte haar een voorbeeld van zelfstandigheid voor generaties Braziliaanse vrouwen.

Ze stond op de top van haar roem. In 2019 ontving ze een Latin Grammy Award voor het album ‘Em Todos os Cantos’ als beste sertanejo-plaat. Dit jaar was ze voor dezelfde prijs opnieuw genomineerd met het album ‘Patroas’. De afgelopen twee jaar was ze de meest beluisterde artiest van Brazilië op Spotify en YouTube en ze gaf door het hele land concerten waarop tienduizenden mensen afkwamen. Haar Instagram-account heeft 38 miljoen volgers.

Toen vorig jaar alle shows vanwege de coronapandemie werden afgelast, was Mendonça een van de eerste grote Braziliaanse artiesten die zogenoemde ‘lives’ verzorgde, online concerten vanuit huis. Een van haar thuisshows haalde het wereldwijde record van meest bekeken livestreams, met 3,3 miljoen kijkers op YouTube.

Crash in bergachtig gebied

Vrijdagmiddag was Mendonça vanuit haar woonplaats Goiânia, niet ver van de Braziliaanse hoofdstad Brasília, op weg naar Caratinga, een kleine stad in Minas Gerais. Daar zou ze vrijdagavond optreden. Op zo’n twee kilometer van de bestemming stortte het vliegtuigje waarmee ze vloog door een nog onbekende oorzaak neer in een waterval in bergachtig en moeilijk bereikbaar gebied.

Wat volgde was een urenlange, zenuwslopende zoektocht naar de slachtoffers en hun toestand waarvan tv-kijkers in het hele land live getuige waren. Op de Braziliaanse televisie was via een rechtstreekse verbinding te zien hoe hulpdiensten de plaats van het wrak alleen te voet konden bereiken. Reddingswerkers moesten aangelijnd door de waterval waden om in de resten van het toestel te kunnen zoeken naar overlevenden. Nadat het eerste levenloze lichaam van een man uit de wrakstukken was gehaald, daalde een hulpverlener met een grafkist op zijn rug wankelend de berghelling af.

Niet lang daarna haalden reddingswerkers een tweede lichaam uit het toestel. Er waren flarden zichtbaar van dezelfde kleding als te zien was op Mendonça’s laatste bericht op Instagram, kort voor vertrek. Korte tijd later bevestigde de lokale brandweer, die het reddingswerk coördineerde, de dood van de zangeres.

Direct overspoelde een golf van verdriet het land. Fans, politici, beroemdheden binnen en buiten de muziekwereld zoals de zanger Caetano Veloso, zangeres Anitta en voetballer Neymar betuigden hun medeleven en spraken bewonderende woorden over de zangeres en haar in de knop gebroken carrière. ,,Ik weiger het te geloven, ik weiger”, schreef Neymar op Twitter. Ook de Braziliaanse president Jair Bolsonaro betreurde de dood van Mendonça. ,,Ze was een van de grootste artiesten van haar generatie. Het hele land is in shock door dit nieuws”, aldus de president.

Kijk en luister hier naar Infiel (Ontrouw), het nummer waarmee Marília Mendonça in 2016 doorbrak.

