‘Brein achter dubbele zelfmoordaanslag’ blaast nu zichzelf op in Tunis

Een extremist die gezocht werd heeft zichzelf opgeblazen in de Tunesische hoofdstad Tunis nadat hij was omsingeld door de politie. De man droeg een riem met explosieven, zei een regeringswoordvoerder vandaag. Er zijn geen andere slachtoffers.

Dit derde terroristische incident binnen een week tijd komt enkele maanden voor de verkiezingen in Tunesië en op het hoogtepunt van het toeristisch seizoen. Tunesië hoopt op een recordaantal bezoekers dit jaar. Getuigen zeiden tegen persbureau Reuters dat de man zichzelf had opgeblazen in de wijk Intilaka in Tunis, toen hij na een achtervolging was omsingeld door de politie. Bewoners hoorden een luide explosie.

Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken vertelde dat de politie het vuur opende op de man. Hij werd door autoriteiten beschreven als een gezochte militant genaamd Aymen Smiri. Hij zou het brein zijn achter een dubbele zelfmoordaanslag vorige week in het Noord-Afrikaanse land. De politie vond later 10 kilo explosieven die verborgen waren in een moskee in hetzelfde gebied.

Dubbele zelfmoordaanslag

Afgelopen donderdag bliezen twee zelfmoordterroristen zichzelf op bij afzonderlijke aanslagen op de politie in Tunis. Een politieagent werd daarbij gedood en een aantal mensen raakte gewond. Terreurorganisatie Islamitische Staat eiste de verantwoordelijkheid op voor beide aanslagen.

Tunesië strijdt tegen militante groeperingen die opereren in afgelegen gebieden nabij de grens met Algerije, sinds de autocratische leider Zine al-Abidine Ben Ali in 2011 werd afgezet. De aanhoudende hoge werkloosheid heeft de laatste jaren ook al gezorgd voor veel onrust.

De veiligheidsmaatregelen zijn aangescherpt sinds de autoriteiten na aanslagen in november 2015 de noodtoestand hadden ingesteld. Bij de aanslag op een museum in Tunis en een andere op een strand in de mediterrane badplaats Sousse kwamen tientallen mensen om het leven.

Volledig scherm © EPA