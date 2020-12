‘Brexitdeal lijkt aanstaande, nog voor Kerstmis’

Berlijns restaurant dicht door lockdown, maar opent deuren voor daklozen

18 december Op een normale dag ontvangt restaurant Hofbraü in Berlijn zo’n drieduizend gasten per dag. Maar nu Duitsland in lockdown is, moesten de deuren dicht. Manager Björn Schwarz twijfelde geen moment toen een van zijn medewerkers opperde om open te gaan voor de daklozen. Nu verzorgt de grootste bierhal van Berlijn voedsel voor 150 daklozen per dag, in twee shifts.