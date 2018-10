Brexiteers roepen op tot rebellie tegen May

Davis trok zondag in de krant Sunday Times fel van leer tegen de plannen van May uit haar zogenoemde Chequers plan. Hij noemde het 'volledig onaanvaardbaar'. De oud-minister die ook lid is van de Conservatieve Partij zei dat de tijd is gekomen voor ministers om het plan 'af te schieten'.

May worstelt met het parlement om een compromis te bereiken voor haar Brexit-plannen, die dinsdag in een kabinetsvergadering ter sprake komen. Woensdag is er een EU-top in Brussel. Ook bij coalitiegenoot DUP zijn bedenkingen. De Noord-Ierse unionisten willen controlevrij grensverkeer tussen Ierland en Noord-Ierland.