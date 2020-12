'Brexitonderhandelaars overschrijden deadline, maandag verder’

De wereldwij­de vaccinatie­ma­ra­thon gaat nog heel lang duren

18 december Het anticoronavaccin is er, nu nog het uitrollen van de wereldwijde vaccinatie. Dat gaat in het ene land voortvarender dan in het andere. Wie ongeduldig wordt, kan te rade gaan bij het Indiase Serum Institute, ’s werelds grootste fabrikant van medicijnen. Dat liet weten dat er tot 2024 of misschien zelfs nog later niet genoeg doses van het vaccin zullen zijn om echt de hele wereld te beschermen tegen het virus. Een tussenstand.