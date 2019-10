Brexitstemming verboden, slecht nieuws voor Boris Johnson

Dat wordt – mede door die haast – ontzettend ingewikkeld: zonder Conservatieve meerderheid is elke stemming spannend, en Johnson moet er meerdere winnen om nog uitzicht te houden op de door hem zo gewenste brexit op 31 oktober.



Allereerst moet het Lagerhuis stemmen over een motie waarin het tijdsschema van het wetgevingsproces is uitgestippeld: hoe lang en onder welke voorwaarden erover gedebatteerd zal worden en wanneer de wet precies aan het Lager- en Hogerhuis zal worden voorgelegd. Mocht het Lagerhuis morgen het voorgestelde tijdspad verwerpen, dan is een brexit met deal op 31 oktober vrijwel uitgesloten. Johnsons opties om de brexit op korte termijn te regelen zijn dan uitgeput, en de verwachting is dat hij in dit scenario zal proberen landelijke verkiezingen uit te schrijven. Daar wil hij een grote Conservatieve meerderheid winnen: met een andere, meer brexitgezinde parlementssamenstelling denkt hij zijn brexitdeal er wel doorheen te krijgen.



Mocht het Lagerhuis het voorgestelde tijdspad wel accepteren dan zal er mogelijk al morgen een eerste stemming plaatsvinden over de brexitwetgeving. Het wordt dan heel spannend: de stemverhoudingen liggen dichtbij elkaar. Elke stem telt. Als Johnson de stemming wint is dat een belangrijke stap op weg naar een ordelijke brexit, maar dan hij is er nog niet. De wet wordt dan doorgestuurd naar de ‘commissiefase’ en daarna de ‘derde lezing’. Daarin kunnen Lagerhuisleden het akkoord aan proberen te passen door amendementen in te dienen.