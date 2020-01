Brief over terugtrekking VS uit Irak per ongeluk verstuurd

Doodrijder Zuid-Ti­rol heeft zelfmoord­nei­gin­gen, dodental gestegen tot zeven

6 januari De 27-jarige automobilist die zaterdagnacht in Zuid-Tirol in dronken toestand zes twintigers uit Duitsland doodreed, was liever zelf dood geweest. Dat heeft zijn advocaat verklaard tegenover Duitse media. Een van de vier zwaargewonde slachtoffers is vandaag overleden, meldde de politie in Bolzano vanmiddag.