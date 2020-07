Bristol haalt beeld activiste al na een dag weg van sokkel slavenhandelaar

VideoHet bestuur van de Britse stad Bristol heeft al binnen een dag het beeld van een activiste laten weghalen dat op de sokkel van een eerder standbeeld van een slavenhandelaar was neergezet. ,,Het is aan de bevolking van Bristol om te beslissen wat er op de lege sokkel komt”, aldus burgemeester Marvin Rees.

De lokale kunstenaar Marc Quinn had het beeld gisteren samen met de afgebeelde activiste Jen Reid in het geheim op de sokkel van het op 7 juni neergehaalde beeld van slavenhandelaar Edward Colston geplaatst.

Volledig scherm De gemeente heeft het beeld verwijderd. Het is overgebracht naar een museum. © AP

Black Lives Matter-demonstranten trokken op die dag in de havenstad het standbeeld van Colston van zijn sokkel en gooiden het in het water. Colston was een zakenman, parlementslid en filantroop die een groot deel van zijn vermogen verdiende met de slavenhandel. Het afbreken van het standbeeld van Colston leidde tot het neerhalen van andere gedenktekens of het ter discussie stellen van hun toekomst. Het beeld van Colston is uit het water gehaald en naar een museum gebracht. Daar wordt het tentoongesteld naast Black Lives Matter-aanplakbiljetten.

Volgens burgemeester Rees is ook het beeld van Quinn nu in het museum. De kunstenaar kan het daar ophalen of het aan de collectie doneren, aldus de burgemeester. De burgemeester liet gisteren al laten weten dat het beeld van Rees zonder toestemming was neergezet en dat het moest worden weggehaald.

3D-printer

,,Ik denk dat de mensen in Bristol het nieuwe beeld kunnen waarderen’’, zei Reid eerder tegen de BBC. ,,Mijn man nam de foto op de dag van de protesten en plaatste hem op social media. Hij werd benaderd door Marc Quinn en vervolgens nam hij contact met mij op.’’ Met behulp van maar liefst 201 camera’s maakte Quinn vanuit alle hoeken foto’s van Reid. Die gingen in een 3D-printer en zo werd er een mal gemaakt.



Over het moment dat Reid op 7 juni de sokkel klom, vertelt ze dat het een spontane actie was. ,,Ik voelde een overweldigende impuls om erop te klimmen. Toen ik daar bovenop die sokkel stond, gooide ik spontaan mijn vuist de lucht in om het Black Power-gebaar te maken. Ik dacht er niet eens over na.’’ De foto van Jen Reid op de sokkel is inmiddels de hele wereld overgegaan.