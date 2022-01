Brits rapport ‘partygate’ wordt snel overhandigd aan Boris Johnson

Er is een naar verluidt onafhankelijk onderzoek naar gestart door een topambtenaar en het resultaat zou elk moment aan de premier kunnen worden overhandigd. De publicatie van het rapport van topambtenaar Sue Gray over de al of niet gerechtvaardigde borrels en feestjes van de premier wordt nu komende week verwacht.

Sue Gray

Er heerst deze week veel onduidelijkheid over de publicatiedatum van het rapport van Gray. Het rapport wordt later gepubliceerd dan gepland, naar aanleiding van een verzoek van de Britse politie. Ook is er meer twijfel ontstaan over de inhoud van het rapport, dat eigenlijk afgelopen woensdag werd verwacht.

De Britse politie heeft namelijk gevraagd in het rapport zo weinig mogelijk te melden over bijeenkomsten die het korps zelf onderzoekt. Dat moet garanderen dat politieonderzoekers hun werk onbevooroordeeld kunnen doen. Het gaat hierbij om zeker acht schendingen van de lockdownregels.

Schendingen

Naar verluidt is Gray verzocht om slechts een ‘minimale verwijzing’ te maken naar de gebeurtenissen die door rechercheurs worden onderzocht ‘om enige hinder bij het politieonderzoek te voorkomen.’ De politie zou onderzoek doen naar de ‘ernstigste schendingen’ van de coronaregels.

In totaal kijkt Gray naar bijna twintig mogelijke feestjes van Brits overheidspersoneel die in 2020 en 2021 zouden zijn gehouden, op momenten dat dit volgens de landelijke maatregelen niet was toegestaan. Het team van Johnson zegt geen druk uit te oefenen op het onderzoeksteam, en het rapport volledig in hun handen te laten.

Ontkenning

Eerder beloofde Johnson dat het rapport van Gray volledig gepubliceerd wordt. Ook zegt hij het parlement over de bevindingen aan te gaan spreken. Zelf ontkent hij iets verkeerds te hebben gedaan en zegt hij dat hij ‘absoluut niet van plan’ is om ontslag te nemen.



Johnsons premierschap staat door de zogenoemde 'partygate’ flink onder druk. Het Britse volk reageert woedend op de verhalen over feestjes onder het overheidspersoneel toen de coronamaatregelen nog van kracht waren. De oppositie en een deel van Johnson eigen conservatieve partij vinden al dat hij moet aftreden.

