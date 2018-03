Britse agent die vergiftigde ex-spion te hulp schoot is zelf weer aanspreekbaar

China trekt knip voor pandapark: ruim zes ton per reuzenpanda

13:41 China steekt de komende vijf jaar ruim 1,3 miljard (!) euro in een groot natuurpark voor reuzenpanda's. Om een idee te geven: dat is ruim zes ton per levende panda wereldwijd. De oppervlakte van het beschermde leefgebied wordt 2 miljoen hectare.