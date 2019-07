Britse ambassadeur in Washington vertrekt na zware kritiek in memo's over Trump

Boos trok Trump gisteren opnieuw van leer tegen Darroch. ,,Ik ken de ambassadeur niet, maar heb me laten vertellen dat hij een pompeuze dwaas is’’, spuwde Trump zijn gal via Twitter. Hij noemde de ambassadeur een ‘domme kerel’, waarmee de Amerikaanse regering niet kan werken. Darroch moest volgens Trump maar eens duidelijk gemaakt worden dat de VS ‘alleen maar groter, beter en sterker’ wordt.



Beter zou Darrock zijn land en premier Theresa May eens wijzen op de mislukte brexit-onderhandelingen in plaats van zich druk te maken over Trump uitlatingen na het staatsbezoek. ,,Ik heb May laten zien hoe ze de deal moest sluiten, maar ze is haar eigen domme gang gegaan om het voor elkaar te krijgen. Een ramp!’’, aldus de verbolgen president. Wie Darrochs memo's heeft gelekt, is overigens nog niet duidelijk.