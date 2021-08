Britse coronaprofiteurs doen Van Lienden verbleken, politici verkwisten miljarden euro’s

Update Nederland­se motoragent levensge­vaar­lijk gewond na aanrijding met Porsche in België

31 juli Een Nederlandse motoragent is vrijdagavond zwaargewond geraakt bij een frontale aanrijding in het Belgische Stekene, vlakbij de Belgische grens tussen Antwerpen en Terneuzen. De agent reed in de richting van de snelweg E34 en botste tegen een Porsche die de parkeerplaats van een bar wilde opdraaien. De agent verkeert vandaag nog steeds in levensgevaar, meldt het parket van het Belgische Dendermonde.