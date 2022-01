Britse geheime dienst vond dader van gijzeling in Texaanse synagoge niet gevaarlijk

De Britse geheime dienst heeft de man uit Blackburn die afgelopen weekend in Texas mensen in een synagoge gijzelde, eerder onderzocht en niet gevaarlijk bevonden. Britse media melden dat Malik Faisal Akram in 2020 is doorgelicht door de dienst MI5.

De geheime dienst koesterde verdenkingen dat de man van Pakistaanse komaf iets met terrorisme te maken kon hebben. Maar de conclusie van het onderzoek luidde dat hij geen gevaar opleverde. De regering heeft beloofd te helpen in het onderzoek naar de gijzeling zaterdag van vier mensen in een synagoge in Texas.



Londen heeft de gijzeling ‘een vreselijke antisemitische daad van terrorisme’ genoemd. De politie schoot Akram dood nadat de vier gijzelaars ongedeerd waren ontkomen. In het Engelse Manchester zijn zondagavond twee tieners gearresteerd in verband met de gijzeling in het Texaanse Colleyville.

Psychische problemen

Familie van Akram vraagt zich in Britse media af hoe hij in Texas terechtgekomen is. Hij had een strafblad en psychische problemen. Maar hij zou twee weken geleden naar New York zijn gevlogen en in daklozencentra in de VS hebben verbleven.



Hij heeft een vuurwapen op straat gekocht, zei president Joe Biden afgelopen weekend en hij sprak van een daad van terrorisme. De FBI ging er aanvankelijk van uit dat de dader in zijn eentje handelde. Een zegsman van de FBI zei eerder dat ‘hij dacht dat Akram maar op één ding uit was en dat dat niet speciaal met Joden te maken had‘.

Vrijlating ‘zuster’

Akram eiste tijdens de gijzeling in de synagoge de vrijlating van een in Fort Worth gevangen zittende Pakistaanse, Aafia Siddiqui. Hij noemde haar ‘zuster’ maar de twee zijn geen familie.



De Pakistaanse wetenschapper Siddiqui werd in 2010 door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot 86 jaar cel omdat ze in Afghanistan probeerde Amerikanen te doden. Ze zit in een gevangenis nog geen 30 kilometer van de plek van de gijzelingsactie van Akram.