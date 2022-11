Britse graaf die 48 jaar geleden verdween na moord op nanny, leeft volgens expert gezichtsherkenning ondergedoken in Australië

Lord Lucan verdween in 1974 op mysterieuze wijze, de dag nadat hij Sandra Rivett, de nanny van het gezin, brutaal had vermoord. Volgens vrienden sprong hij kort daarna van een ferry op het Kanaal zijn dood tegemoet. Hoewel zijn lichaam nooit is gevonden, werd hij in 2016 officieel doodverklaard. Maar volgens expert in gezichtsherkenning Hassan Ugail leeft Richard John Bingham, alias lord Lucan, vandaag nog altijd ondergedoken in Australië. Het algoritme dat die uitkomst geeft, liegt nooit, beweert Ugail.

De bekende computerwetenschapper maakte gebruik van artificiële intelligentie met een algoritme dat 4.000 kruiscontroles uitvoerde op zeven foto’s: vier foto’s van Lucan, drie van de bejaarde man in Australië. “Het resultaat was een overeenkomst. Dit is geen mening, dit is wetenschap, een wiskundig feit”, aldus Ugail. De mysterieuze man is een boeddhist die nu in Brisbane woont en 87 jaar oud is, de leeftijd die lord Lucan zou hebben als hij nog zou leven. Voor hij naar Australië verhuisde, zou hij in Nepal hebben gewoond. In Australië verhuisde hij regelmatig, om uiteindelijk net buiten Brisbane te belanden. Zijn entourage ontkent dat hij lord Lucan zou zijn.

Neil Berriman, de zoon van de vermoorde nanny, beweerde in januari 2020 al dat lord Lucan springlevend was en als boeddhist in Australië leefde. Hij zocht mee naar de aristocraat. “Ik heb negen jaar geprobeerd te bewijzen dat deze man lord Lucan is”, zegt Berriman aan ‘The Mirror’. “Nu, met deze nieuwe wetenschappelijke informatie, moet de politie in actie schieten. Dit is geen emotie. Het is een feit.” Volgens ‘The Mirror’ deed een ander bedrijf de test met de foto’s nog eens over om tot dezelfde conclusie te komen als Ugail.

John Bingham was ook bekend als lord Lucan en bij zijn vrienden als Lucky. Hij behoorde tot de Britse upper class, tot hij in 1974 spoorloos verdween. Op 7 november vluchtte Lady Lucan - née Veronica Duncan - haar huis in Belgravia in hartje Londen uit, naar een nabijgelegen café. Ze zat helemaal onder het bloed. Ze vertelde dat ze geschreeuw had gehoord in de kelder en ging kijken. Ze trof er haar man aan. Hij viel haar aan, maar ze kon ontsnappen. Ze raakte wel gewond.

Besmeurd met bloed

Later werd de auto van Lucan 115 kilometer verderop in Newhaven in East Sussex aangetroffen. Het interieur van de achtergelaten wagen was besmeurd met bloed. In het huis werd het lijk van Sandra Rivett, de nanny van het gezin, gevonden. Het onderzoek wees in 1975 uit dat John Bingham haar had vermoord met een loden pijp.

Lady Lucan pleegde in 2017 zelfmoord, op 80-jarige leeftijd. Ze dacht verkeerdelijk dat ze leed aan de ziekte van Parkinson. Ze liet drie kinderen na: Frances, George en Camilla.

Expert gezichtsherkenning Hassan Ugail zegt dat zijn systeem “de culminatie is van vijftien tot twintig jaar werk met heel wat mensen in een laboratorium” en dat “het nog nooit fout is geweest”. Ugail is alvast niet aan zijn proefstuk toe. Hij kon de twee verdachten ontmaskeren die in 2018 de voormalige Russische dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter Yulia in Salisbury hadden vergiftigd met het zenuwgas novitsjok. Een van de vermoedelijke daders gaf zichzelf uit voor Alexander Petrov, maar bleek in het echt de Russische inlichtingenofficier Alexander Yevgenyevich Mishkin te zijn. De andere zei dat hij Sergej Fedotov was, maar hij bleek agent Denis Sergeev te zijn.

Volledig scherm Neil Berriman, de zoon van de vermoorde Sandra Rivett. © AFP