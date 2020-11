Britse heldin redt hond met rotsblok om nek uit ijskoude rivier

Een ernstig geval van dierenmishandeling houdt de gemoederen in de omgeving van het Britse Nottingham al bijna een jaar bezig. Centraal staat herdershond Bella (10). Ze werd door haar baasjes in een rivier gegooid, vastgemaakt aan een draagtas met daarin een rotsblok. Een van de twee verdachten verscheen afgelopen week voor de rechter.

Charlene Latham (31) uit Newark pleitte afgelopen dinsdag schuldig aan het veroorzaken van onnodig lijden aan een beschermd dier (de Tervurense herder) door het voor een langere periode onder te dompelen in het ijskoude water van de rivier de Trent. Zij wist, of had moeten weten, dat de handeling dit gevolg zou hebben.

Haar vriend Leigh Johnson (32) ontkende de beschuldiging. Zowel zijn vriendin als hij kwamen op onvoorwaardelijke borgtocht vrij in afwachting van hun berechting op 8 maart 2021, meldt de Daily Mail. Een foto van de twee werd gepubliceerd op een Britse ‘name & shame’ Facebook-pagina van dierenmisbruikers.

Petitie

Vooruitlopend op de uitspraak in de zaak zijn dierenliefhebbers een online petitie gestart waarin ze gerechtigheid vragen voor Bella. ‘Wij zijn de sneue straffen die worden uitgesproken tegen dierenmisbruikers kotsbeu en eisen strengere wetten en gevangenisstraffen voor mensen die denken dat het oké is dieren te mishandelen', luidt het. Doel van de petitie, genaamd Justice for Bella, zijn 200.000 handtekeningen. De teller stond vanmiddag op ruim 162.000.

‘Bella verdiende het niet om zo behandeld te worden en als er geen voorbijganger was geweest die haar had gezien en in veiligheid had gebracht, zou ze zijn gestorven. De daden van de verantwoordelijken verdienen niets minder dan een lange gevangenisstraf', aldus de opstellers van de petitie.

Blauw koord

De 10-jarige Bella dankt haar leven aan heldhaftig optreden van Jane Harper uit Newark. Ze maakte op 6 januari omstreeks 08.45 uur een wandeling met een vriendin langs de rivier de Trent bij Farndon. Plotseling zagen ze in het water een hond die moeite leek te hebben zijn kop boven water te houden. Zonder zich te bedenken, dook ze in de ijskoude rivier om het dier te redden. Dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan.

,,Ik legde mijn arm onder de hond en probeerde haar op te tillen en naar de kant te zwemmen, maar dat lukte niet. Ik zag dat een stuk van de leiband om haar been gewikkeld zat en een blauw koord dat naar iets onder water leidde. Ik kon niet zien wat, omdat het water troebel was’’, verklaarde Harper in de rechtszaal.

Na enkele rukken aan het koord te hebben gegeven, slaagde ze erin naar de kant te zwemmen. Daar wist ze de onbekende lading aan de blauwe lijn naar boven te hijsen. Tot ontsteltenis van de twee vrouwen bleek er een draagtas met daarin een rotsblok aan de band bevestigd te zijn.

Gechipt

De herdershond werd na de succesvolle redding naar een dierenarts gebracht. Die ontdekte dat het dier was gechipt, Bella heette en 10 jaar oud was. Een dierenbeschermingsorganisatie ontfermde zich over haar. Drie dagen later reageerde een fokker van Tervurense herders op Twitter dat het vermoedelijk ging om hun Bella en dat ze haar weer een warm thuis zouden geven.

