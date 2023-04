Britse inlichtingendiensten: ‘Alcoholmisbruik oorzaak van zware Russische verliezen in Oekraïne’

Met video Influencer Andrew Tate mag strafzaak onder huisarrest afwachten

Het gerechtshof in Boekarest heeft de hechtenis van de Brits-Amerikaanse influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan per direct omgezet in huisarrest. Ook twee vrouwelijke verdachten mogen het strafrechtelijk onderzoek onder huisarrest afwachten. Dat heeft de advocaat van Tate gezegd.