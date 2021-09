Britse kustwacht traint op het terugduwen van bootvluchtelingen

Groei overstekende vluchtelingen

Vorige week kwamen deze plannen van de conservatieve partij en de minister van Binnenlandse zaken, Priti Patel, naar buiten. Door de toename van migranten die dagelijks in Het Kanaal worden opgepikt of aankomen in Engelse havens, moest er volgens hen een radicale oplossing komen. Het gaat om vluchtelingen die illegaal Het Kanaal oversteken om asiel aan te vragen in Groot-Brittannië. Door de steeds grotere aanwas aan vluchtelingen sinds deze zomer, lagen er al afspraken met Frankrijk om in ieder geval de overstekende vluchtelingen op Het Kanaal beter in de gaten te houden en waar het kon in Frankrijk al op te vangen. Daar trok de Britse regering 54.2 miljoen pond voor uit, een deel van het geld ging naar het versterken van de Frans kustwacht. Het mocht echter niet baten, vorige week nog kwamen er 1959 mensen aan in het Verenigd Koninkrijk. Een recordaantal, waardoor de teller dit jaar op 14.461 vluchtelingen staat. Twee keer zo veel als vorig jaar. Voor Patel en de conservatieve partij een reden om strenge maatregelen te nemen, het is immers ook een belangrijke pijler binnen de Brexit. Onder de noemer: ‘het is niet goed voor de scheepvaart en niet veilig voor de vluchtelingen, aangezien Het Kanaal een van de drukst bevaren kanalen ter wereld is.’ Werd er een plan uitgerold om met de kustwacht te zorgen voor pushbacks naar Frankrijk.

‘Ondermijning van vriendschap’ tussen Frankrijk en Verenigd Koninkrijk

De plannen zijn omstreden en worden veroordeeld door mensenrechtenorganisaties en andere regeringen in Europa. De Franse minister van Binnenlandse zaken Gérald Darmanin, waarmee Patel gewoonlijk afspraken maakt rondom Het Kanaal, sprak in een tweet vorige week over ‘ondermijning van de vriendschap’ tussen de twee landen. Ook sprak hij over ‘politieke grootspraak’ en ‘chantage’. Darmanin vindt niet dat je over de rug van mensen politiek moet bedrijven en daarbij zijn de acties in strijd met het internationaal maritiem recht. Zonder de medewerking van Frankrijk kunnen de Britten het plan eigenlijk niet uitvoeren, aldus Britse media als The Guardian en de BBC vorige week.



De trainingen roepen dan ook nogal wat vragen op over het lot van de migranten die straks worden teruggestuurd. Worden ze aan hun lot overgelaten op zee? Worden ze overgedragen aan de Franse kustwacht? Bronnen geven aan dat er plannen liggen om de mensen over te dragen aan Franse officieren die dan weer de verantwoordelijkheid krijgen over de vluchtelingen.



Voor het eind van de maand moet de training van de Engelse kustwacht voltooid zijn, zodat het plan nog voor het eind van het jaar in werking kan treden. Dit plan is niet het enige waar Patel mee bezig is om migratie naar het Verenigd Koninkrijk te verminderen. Ze wil asielzoekers criminaliseren of in het buitenland op laten vangen.