Britse Labourpartij vecht elkaar de tent uit tijdens chaotisch congres

Nederlan­der gearres­teerd voor Hitler­groet, roepen nazileuzen en slaan medereizi­ger in trein

10:11 Een 52-jarige Nederlander is in het zuiden van Duitsland gearresteerd nadat hij in een internationale trein meermaals de Hitlergroet had gebracht, nazileuzen scandeerde en een vrouw sloeg die er iets van zei.