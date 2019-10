Britse man stopt treinruzie met keiharde kopstoot: ‘Hij is een held’

videoEen vooralsnog onbekende forens heeft gisteren in een trein in Engeland een keiharde kopstoot uitgedeeld aan een agressieve man die al geruime tijd passagiers lastigviel. De kopstoot werd gefilmd door een reiziger die de beelden vervolgens op sociale media zette. Sindsdien is zo ongeveer heel Groot-Brittannië op zoek naar de keurig in het pak gestoken ‘held’ die middels één ferme tik met zijn voorhoofd voorkwam dat de situatie in de wagon totaal escaleerde.

Op de beelden is te zien hoe een bebaarde man met zijn rug naar de schuifdeuren staat te vloeken en tieren in een trein die onderweg was van Londen naar de kustplaats Southend-on-Sea. De boomlange forens gaat plotseling voor hem staan, spreekt hem kort toe, grijpt hem bij zijn polsen, trekt die naar zich toe en geeft de man vervolgens zó'n harde kopstoot dat de man op de grond valt.



Volgens medereizigers was de onruststoker, die al geruime tijd voor paniek zorgde, korte tijd knock-out en kon hij op het eerstvolgende stadion door de spoorwegpolitie worden aangehouden. Hij wordt verdacht van het lastigvallen van passagiers, zakkenrollen en het dragen van een verboden steekwapen.



Reizigers die getuige waren van de inmiddels viraal gaande kopstoot, nemen het op voor de man die hem uitdeelde. Zo schrijft ooggetuige Justina Ivanovaite: ‘Die kerel viel ons de hele reis al lastig. Hij probeerde bij iedereen een gevecht uit te lokken. Vrijwel alle reizigers negeerden hem. De druppel was dat hij op twee stoelen sprong en bijna op iemands hoofd ging zitten. Omdat een man daar niet van gediend was, duwde hij de bebaarde persoon weg. Die begon te vloeken, waarna een opstootje ontstond’. Precies op dat moment schoot de onbekende forens te hulp.

Agressief

Lang niet iedereen is overigens gecharmeerd van de bejubelde kopstoot. ‘Geweld mag nooit met geweld worden beantwoord’, stelt iemand op Twitter. Weer een ander benadrukt dat de forens feitelijk net zo agressief was als de bebaarde man. ‘Dit valt op geen enkele wijze goed te praten. De man die de kopstoot uitdeelde, is net zo schuldig en gewelddadig als de onruststoker’.

De positieve reacties hebben echter de overhand. Zo schrijft ene Lindsey Walsh: ‘Ik zal op geen enkele manier geweld goedkeuren. Echter, na een voorgeschiedenis van een kwartier kan ik niet anders zeggen dat dat de man de kopstoot verdiende. Het filmpje toont helaas alleen de kopstoot, niet wat voorafging. Het is een momentopname zonder context. De man die de kopstoot gaf, is echt een held’.

De Britse spoorwegpolitie bevestigde vandaag dat de 29-jarige onrustveroorzaker is gearresteerd en nog altijd vastzit. ,,Hij blijft voorlopig in hechtenis”, aldus een woordvoerder. De kopstootgever heeft zichzelf nog niet aan het publiek bekendgemaakt. Volgens de politie wordt hij niet gezocht. Britse media als The Sun, Daily Mail en Mirror brengen het incident met hoofdletters. De bladen zeggen niet te zullen rusten voordat ze weten wie de ‘reddende’ forens is.