Britse Nazanin Zaghari-Ratcliffe na zes jaar gevangenschap ‘weg uit Iraanse hel’

De zonnestralen door het raam van een vliegtuig op de startbaan van de luchthaven van Teheran gaven het gezicht van Nazanin Zaghari-Ratcliffe een zomerse gloed. Van haar lach spatte de blijdschap af. Alleen de donkere kringen onder haar ogen verraadden op de selfie de enorme spanning waaronder de Britse vrouw jarenlang heeft geleden. Onderweg naar het Verenigd Koninkrijk kwam aan haar nachtmerrie een einde.

Het Iraanse regime arresteerde haar zes geleden nadat ze op vakantie was geweest bij familieleden in Iran en terug wilde keren naar Londen. De autoriteiten verdachten Zaghari-Ratcliffe van het plannen van een coup tegen de staat. Tijdens een rammelend proces werd ze veroordeeld tot vijf jaar opsluiting in één van de grimmigste gevangenissen van het land in het Midden-Oosten. De Iraanse autoriteiten verlengden haar straf, toen die afliep.

Openstaande rekening vereffenen

Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson speelde een dubieuze rol in de zaak. Onvoorbereid vertelde hij in het Lagerhuis, dat Zaghari-Ratcliffe les had gegeven aan journalisten. Iran gebruikte deze foutieve informatie om vast te houden aan hun straf. De ware reden achter het gevangen zetten van de Britse staatsburger met een dubbel paspoort, kwam vandaag naar buiten: Iran wilde een openstaande rekening vereffenen.

Iran plaatste eind jaren 70 een order ter waarde van 450 miljoen euro voor de levering van Chieftan-tanks. Het Verenigd Koninkrijk voldeed hier niet aan als gevolg van de Islamitische Revolutie in 1979. De Britse regering heeft laten weten, dat deze schuld nu alsnog wordt vereffend. In de deal met Iran kreeg Anoosheh Ashoori (67) eveneens toestemming het land te verlaten. De gepensioneerde ingenieur zat vast voor spionage.

Vreugde

Het lot van Zaghari-Ratcliffe bleef al die tijd in het middelpunt van de belangstelling staan. De beelden van haar ontroostbare dochter Gabrielle, die indertijd met haar meereisde naar Iran en haar echtgenoot Richard Ratcliffe troffen de Britse bevolking diep. Een hongerstaking van haar man voor het ministerie van Buitenlandse Zaken in Londen in oktober haalde dagelijks het nieuws. Mogelijk speelde de oorlog in Oekraïne een rol bij de plotselinge doorbraak.

Op deze ‘hel in Iran’, zoals Labour-parlementslid Tulip Siddiq op Instagram schreef, volgt nu een terugkeer naar Londen. Richard Ratcliffe, met dochter Gabrielle aan zijn zijde, kon zijn vreugde niet op. ,,Nazanin wil als eerste thee zetten”, zei hij. ,,We denken even niet aan de verloren jaren. We hebben de toekomst voor ons.”

