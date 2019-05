Britse nieuwsploeg aangevallen door regeringstroepen in Syrië

Ophef om ‘dieren­markt’ adoptiekin­de­ren op catwalk Brazilië

In Brazilië is commotie ontstaan over een evenement in een winkelcentrum, waarbij kinderen en jonge volwassenen in de leeftijd van 4 tot 17 jaar die in aanmerking komen voor adoptie, zich op een catwalk presenteerden aan mogelijke nieuwe ouders. Het Braziliaanse ministerie van Vrouwen, Familie en Mensenrechten heeft zijn afkeuring uitgesproken over de 'dierenmarkt'.