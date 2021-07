Britse personeelscrisis door ‘pingdemic’: werknemers massaal in thuisquarantaine

Het bedrijfsleven dringt volgens The Guardian aan op een beleidswijziging. Werkgeversorganisatie Confederation of British Industry wil onder meer dat isolatieplicht voor mensen die volledig zijn gevaccineerd direct komt te vervallen. De regering heeft al zo’n versoepeling gepland, maar pas met ingang van 16 augustus en dat duurt bedrijven te lang.



De term pingdemic is een samentrekking van de woorden ‘pandemic’ (pandemie) en ‘pingen’, het versturen van meldingen naar telefoons. Het houdt de gemoederen in het land flink bezig. De krant schreef vorige week over een ‘Pinging Hell’. Uit een recente peiling die is uitgevoerd in opdracht van The Telegraph kwam naar voren dat een derde van de burgers de gezondheidsapp van hun telefoons wil verwijderen of dat zelfs al heeft gedaan.