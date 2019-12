Britse politie onderzoekt bizarre zelfmoorddate van ‘Nederlandse’ twintigers in vakantiehuisje

Elkaar online ontmoeten, dan afspreken om samen uit het leven te stappen en vervolgens inchecken in een Schotse airbnb om het zelfmoordpact tot uitvoering te brengen. Dat is volgens de Britse politie vermoedelijk de achtergrond van de dood van twee toeristen in een vakantiehuisje aan de Schotse oostkust.

Aangenomen wordt dat de slachtoffers, een 28-jarige man en een 24-jarige vrouw, uit Nederland komen. Hun levenloze lichamen werden donderdagmiddag gevonden in een vakantiehuisje in Rickarton bij Stonehaven. Een schoonmaker die tevergeefs had geprobeerd het pand binnen te komen, waarschuwde omstreeks 13.30 uur plaatselijke tijd de politie.

Die forceerde de deur van de cottage en vond de stoffelijke overschotten. In de buurt van de lichamen zouden giftige stoffen hebben gelegen. ,,De eerste onderzoeksresultaten wijzen op een volledig via het internet geregeld zelfmoordplan’’, verklaarde een politiewoordvoerder tegenover de regionale krant The Courier. De man en vrouw, de politie beschikt over aanwijzingen dat ze uit Nederland komen, lijken elkaar online ontmoet te hebben. ,,Zoals het nu lijkt, besloten ze elkaar te ontmoeten in Rickarton waar ze via airbnb het vakantiehuisje hadden geboekt om hun plan uit te voeren.’’

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag kon vanavond niks zeggen over de zaak.

Mergie Bothy is een gerenoveerd vakantiehuisje op het terrein van zestiende eeuwse Mergie kasteel. De cottage beschikt over alle moderne voorzieningen waaronder wifi, vloerverwarming en een houtkachel, heeft twee slaapkamers en biedt uitzicht op een rivier, bos en de naburige paardenstoeterij Clydesdale, staat in de beschrijving die alleen nog via een omweg is te lezen.