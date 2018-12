Britse politie schakelt indringer parlement uit met stroomstoot

Britse media meldden dat hij was gearresteerd omdat hij zich op verboden terrein bevond en dat er geen sprake was van een terreuronderzoek. De man zou hard naar een van de toegangspoorten van het parlementsgebouw zijn gerend en over een reling zijn gesprongen.



Daar werd hij tegen de grond gewerkt en gearresteerd. Of hij een wapen had, is niet bekend. Kort daarna werd de man in de handboeien geslagen en afgevoerd terwijl politiemensen hem onder schot hielden. De rust keerde daarna terug. Wie de man is en wat zijn motief is, is niet bekend.