Britse politie vindt flesje met novitsjok in huis van vergiftigde man

Rowley ligt in het ziekenhuis maar is inmiddels bij bewustzijn en wordt verhoord. Het andere slachtoffer, Rowleys 44-jarige partner Dawn Sturgess, is inmiddels overleden. Het is niet duidelijk waar het flesje vandaan kwam en hoe het in het huis van Rowley in Amesbury is terechtgekomen.



Rowley en Sturgess kwamen op 30 juni in contact met het zenuwgas en werden in kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis. De vergiftiging vond niet ver van Salisbury plaats, waar in maart de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia bewusteloos werden gevonden.



Vader en dochter Skripal waren blootgesteld aan dezelfde dodelijke substantie, maar overleefden de aanslag. De politie onderzoekt nu hoe de novitsjok bij Rowley terecht is gekomen en of de samenstelling en herkomst van chemische stof dezelfde is als in geval van de Skripals.