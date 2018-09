Britse politieke partij Labour gooit eigen glazen in

Er lagen volop kansen deze zomer voor Labour om de Conservatieve Partij zwaar onder druk te zetten. De conservatieve regeringspartij faalt opzichtig in de aanpak van hun allerbelangrijkste taak: de brexit, er stappen aan de lopende band belangrijke ministers op, en premier May's populariteit daalt met de dag. Het ideale moment voor een oppositiepartij om met frisse plannen en ideeën te komen, en de verwarde Britse kiezer een alternatief te bieden. Maar in plaats van de blik naar buiten te richten, raakte Labour tijdens het reces alleen maar verder verstrikt in een intern gevecht. Onderwerp: (vermeend) antisemitisme binnen de partij en bij de partijleider, Jeremy Corbyn.



In augustus kwam er een foto uit 2014 bovendrijven die veel stof deed opwaaien. Op het kiekje zie je de pro-Palestijnse Corbyn een krans leggen bij het monument van de Palestijnen die tijdens de Olympische Spelen in 1972 een aanslag pleegden op het Israëlische team. Daarbij vielen elf Israëlische doden. Toen de Labourleider om opheldering werd gevraagd, gaf hij toe dat hij erbij was, maar zei ook: ,,Ik denk niet dat ik echt betrokken was bij het leggen van de krans."



Daarna twitterde hij dat de aannames allemaal niet klopten, en dat de krans bij een ander monument lag: die voor slachtoffers van een Israëlische aanslag op een Palestijns kantoor.