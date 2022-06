Britse premier Boris Johnson mag blijven na partygate-schandaal

Een groep ontevreden partijgenoten wilde Johnson niet langer als partij- en regeringsleider en wilde hem vervangen. Aanleiding was de affaire ‘partygate’ waarin naar buiten kwam dat regeringsfunctionarissen in onder meer Downing Street en inclusief de premier zelf, het niet zo nauw namen met de lockdowns die de regering ter bestrijding van de pandemie had afgekondigd.



Johnson had er alle vertrouwen in dat hij de stemming zou winnen. Hij ziet het als een kans na maanden van speculaties over zijn positie een streep te zetten door de affaire en versterkt als leider verder te gaan. Maar een motie van wantrouwen overleven is doorgaans geen versterking van de politieke status van de premier. Johnsons voorganger Theresa May overleefde er een tijdens de brexit eind 2018 met 63 procent van de stemmen, maar haar premierschap strandde toch nog geen halfjaar later.