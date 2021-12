Britse premier opnieuw onder vuur na deelname aan kerstquiz

Volgens Britse media heeft Johnson tijdens de kerstquiz de toen geldende coronaregels mogelijk overtreden. Op de foto, die The Sunday Mirror als eerste publiceerde, is de premier in zijn kantoor te zien met twee medewerkers. Een van hen heeft een glittersjaal om en de ander draagt vermoedelijk een kerstmuts. Het was op dat moment verboden om binnenshuis met meerdere mensen uit verschillende huishoudens samen te komen. Ook was de richtlijn destijds om geen kerstfeestjes en -etentjes te houden.