Britse Premier Truss ontslaat minister van Financiën om eigen lijf te redden

Schoorvoetend gaf premier Liz Truss tijdens een ingelaste persconferentie toe dat haar begroting tekortschoot. Genoodzaakt door negatieve reacties van de financiële markten trok ze een pijler onder haar plannen omver. Gelijktijdig ontsloeg de opvolger van Boris Johnson haar minister van Financiën, met wie ze haar ‘mini-Budget’ had opgesteld. De crisis is hiermee allerminst over. Truss’ aanblijven als premier hangt aan een zijden draad.

De vlucht van minister Kwasi Kwarteng vanuit de Verenigde Staten naar Londen werd door duizenden Britten online gevolgd. Een topontmoeting met Wereldbank IMF verliet hij een dag eerder voor spoedoverleg met Truss. De man, die in slechts vijf weken in functie een ravage aanrichtte, zou enkele uren na te zijn geland zijn ontslag krijgen. In paniek moest zijn baas, ‘een dierbare vriend’, een kop doen rollen.

Onzeker achter het spreekgestoelte kreeg Truss louter vragen over waarom ze de eer niet aan zichzelf hield. ,,Jullie hebben deze begroting met zijn tweeën gemaakt, nietwaar?” stelde een journalist van boulevardkrant The Sun. Ook een verslaggever van The Telegraph, dat zich afficheert als het huisblad van de Conservatieve Partij, wilde weten hoe ze haar beslissing om te blijven kon verantwoorden.

Storm

,,Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat we economische stabiliteit krijgen”, ratelde Truss een van haar ingestudeerde antwoorden af. ,,Ik wil ons door deze storm helpen, zoals ik heb beloofd.” In de top van haar fractie lijkt haar ommezwaai onvoldoende om het vertrouwen in haar te herstellen. Achter de schermen werken parlementariërs aan een plan om haar af te zetten.

Truss begon aan haar ambt met een behoorlijke handicap. Hoewel de stemgerechtigde leden van de Conservatieve Partij haar verkozen boven Rishi Sunak in de finaleronde van de race om de opvolging van Johnson, vond slechts een derde van de fractie haar een geschikte kandidaat. Het besluit om een even controversiële als desastreuze begroting te presenteren, bracht Truss in drijfzand.



Met de slogan ‘groei, groei, groei’ kondigden zij en Kwarteng belastingverlagingen aan, zonder details prijs te geven over de verantwoording hiervan. De financiële markten lieten geen spaan heel van haar plan om de economie van het Verenigd Koninkrijk aan te zwengelen. De pond kelderde tot een historisch dieptepunt ten opzichte van de dollar, de rente op hypotheken ging drastisch omhoog en pensioenfondsen dreigden om te vallen.

Haar voorstel om de energierekeningen te subsidiëren verdween onder het lawaai dat haar belastingvoordelen voor de rijkste Britten losmaakten. Bonussen van bankiers zouden niet langer worden begrensd, terwijl de hoogste belastingschaal omlaag ging. Het gapende gat in de staatskas moest worden geleend via staatsobligaties en later, in de vorm van bezuinigen, worden verhaald op de minima.

Omgekeerde Robin Hood

Als een ‘omgekeerde Robin Hood’, iemand die steelt van de armen en geld uitdeelt aan de rijken, kreeg Truss het imago van een economische hooligan. Oppositiepartij Labour nam een gigantische voorsprong in de peilingen. Geschrokken van de interne onvrede keerde Truss tijdens het partijcongres voorzichtig op haar schreden terug. De hoogste belastingschaal bleef, waarna ze vandaag de verlaging van de vennootschapsbelasting introk.

In een enquête van YouGov kwam een voor haar pijnlijke boodschap naar voren. Ruim zestig procent van de 81326 leden die op haar stemden, heeft spijt van die keuze. Onder de Britse bevolking ziet de helft haar liever vandaag dan morgen vertrekken. Op de korte termijn zorgt haar interne impopulariteit voor een struikelblok. Tegenstanders overwegen in het Lagerhuis voor haar plannen te gaan liggen.

Weinig geloofwaardigheid

De geloofwaardigheid van Truss kan niet slechter. Na amper een maand heeft ze gedwongen haar visie drastisch moeten bijknippen; een knieval van ongekende proporties. ,,Alleen premier in naam”, schamperden collega’s. Volgens de statuten mag Truss niet worden afgezet in haar eerste twaalf maanden, maar de regels daarvan kunnen worden aangepast. Rishi Sunak, die waarschuwde voor ‘Trussonomics’, geldt als de favoriete kandidaat.

Als andere mogelijke opvolgers worden in Britse media de Conservatieve politici Nadhim Zahawi en Sajid Javid genoemd.

