Britse prins Philip (99) overleden: een zorgzame levensgenieter in de schaduw van de Queen

Weinig beroemdheden stonden hun leven lang zo in de constante schijnwerpers en tegelijkertijd ook zo in de schaduw als prins Philip. Het feit dat de Netflix-serie The Crown drie acteurs nodig had om de rol van prins Philip te spelen, zegt wat over de lange periode waarin de echtgenoot van koningin Elizabeth II naast haar over het wereldtoneel schreed.

De man die als prins van Griekenland en Denemarken ter wereld kwam, speelde ruim zeventig jaar virtuoos de tweede viool naast de machtigste vorstin ter wereld. Anders dan koninklijke lotgenoten die daar frustraties aan overhielden, genoot Philip van zijn officiële rol en koesterde hij voldoende afleiding. Zijn leven stond ook bol van polowedstrijden, vierspanraces, door hem gevlogen privéjets (hij maakte ruim vijfduizend vlieguren), bolides, exotische avonturen, jachtpartijen en er waren wat onbevestigde geruchten over een amoureus slippertje.

Voorop stond zijn toewijding aan The Firm, het meestbesproken koninklijke huis ter wereld, maar ook een miljoenenonderneming voor het Britse imago. Toen Philip in 2017 (!) met pensioen ging, was hij de gewaardeerde beschermheer, president of erelid van meer dan 780 organisaties. In zijn functies had hij 22.000 afspraken en vergaderingen, hield hij bijna 5500 toespraken, schreef hij veertien boeken en maakte hij 637 buitenlandse reizen. Dat laatste naast de bijna honderd staatsbezoeken (drie keer naar Nederland) die hij met de Britse koningin maakte.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Prins Philip overleed vandaag op 99-jarige leeftijd. © Royal Family

Troon

De latere hertog van Edinburgh werd geboren op 10 juni 1921 op Korfoe. Hij was in lijn voor zowel de Griekse als de Deens troon maar het liep allemaal anders. Zijn ouders ontvluchtten zijn geboorteland toen zijn oom, koning Constantijn, daar na de oorlog met de Turken werd afgezet. Philip groeide op in een deftige voorstad van Parijs waar zijn ouders een villa leenden van een tante. De jongen bezocht de Amerikaanse school. Zijn vier zussen trouwden Duitse prinsen en vertrokken. Drie van de vier hadden connecties met nazi’s. Philips moeder werd schizofreen en belandde in een inrichting, zijn vader vertrok naar Monte Carlo met een Franse minnares.

Zijn Duitse grootvader Ludwig Alexander von Battenberg (gelieerd aan Duitse en Zweedse adel) veranderde - vanwege anti-Duitse sentimenten in de Eerste Wereldoorlog - de familienaam van Von Battenberg in het degelijk Engels klinkende Mountbatten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vochten takken van de familie zowel aan Duitse als aan Britse zijde. Philip zat in de Britse marine tijdens de Slag om Kreta. Met een ander Brits oorlogsschip was hij later in de baai van Tokio toen daar de Japanse overgave werd getekend. De 13-jarige Elizabeth was in die tijd al stapelverliefd geworden op haar vijf jaar oudere achter-achterneef met wie ze correspondeerde. De twee trouwden in 1947 en zouden vier minstens zo veelbesproken kinderen krijgen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Botte studentenhumor

De prins schilderde in zijn vrije tijd. De Britse kunstenaar Hugh Casson beschreef zijn doeken als ‘precies wat je van hem verwacht: direct, geen geneuzel, felle kleuren en krachtige streken’. Ondanks zijn komaf deed Philip nimmer uit de hoogte, wat bijdroeg aan zijn populariteit onder de Britten. Het verstikkende protocol kreeg weinig greep op Philip. Tijdens een bezoek aan het Witte Huis raakte hij in gesprek met twee butlers, die hij vervolgens ook een glas inschonk. Reden voor royal watchers om een hartaanval te krijgen, maar Philip had er lak aan.

Quote Blijf hier niet te lang anders krijg je ook spleetogen Prins Philip, tegen Britse studenten in China De prins sloeg ook wel eens door met botte studentenhumor. ,,Logisch dat jullie doof zijn”, grapte hij tegen een groep dove kinderen bij een popconcert in Wales. Later moest hij als gewaardeerde beschermheer van het Koninklijke Doven Instituut nog even uitleggen dat het een geintje was. Of toen hij tegen Britse studenten in China grapte: ‘Blijf hier niet te lang anders krijg je ook spleetogen’. Niet kies, maar de grappen waren volgens ingewijden ook een manier om mensen die heel zenuwachtig waren vanwege koninklijk aanwezigheid een beetje op hun gemak te stellen. Een beetje minder formeel mocht wel van Philip. Zijn 100ste verjaardag zou ook geen ‘groot ding’ worden, vertelde een medewerker van Buckingham Palace aan de in koninklijke zaken doorgaans goed geïnformeerde krant The Telegraph. ,,Hij is met pensioen, heeft een stap terug gedaan.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm I 1953, bij de kroning van de Queen. © AP

Doordat een jonge generatie televisiekijkers hem pas ontdekte in de Netflixserie The Crown - die voor menigeen moeilijk van werkelijkheid bleek te onderscheiden - ontstond ook een wat negatief beeld van de prins. In de serie lijkt Philip arrogant en een enthousiast participant in de Profumo Affaire - het schandaal rond seksfeesten dat de Britse politiek schokte in de jaren 60 - maar in werkelijkheid was daarvoor geen enkel bewijs. Wat wél klopt is dat Philip zich meer over prinses Diana ontfermde dan andere leden van de familie, ook na haar scheiding. De prins was de laatste jaren breekbaar en werd vanwege de coronapandemie extra in bescherming genomen.

Volledig scherm Koningin Elizabeth en prins Philip © AFP

Pandemie

Met Elizabeth leefde hij een tijdje afgezonderd in Windsor Castle, waar de pandemie buiten werd gehouden. Volgens ingewijden is The Duke instrumenteel geweest voor het in stand houden van The Firm. De crisis met Meghan zou door een jongere Philip in een actieve rol in de kiem zijn gesmoord. Naar verluidt was hij zeer aangedaan over het feit dat twee familieleden afstand namen van het koninklijke bedrijf. Zijn op een na oudste zoon, Andrew (60), riskeert nog steeds juridische problemen vanwege zijn contacten met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Kleinzoon Prins Harry en diens vrouw Meghan hebben zich na geruzie laten uitschrijven als royals en zijn geëmigreerd naar Canada. Los daarvan had de prins, die niet bekendstond als de voorzichtigste automobilist, voor controverse gezorgd door op 97-jarige leeftijd een ongeluk te veroorzaken met zijn Range Rover. Het incident leidde tot een debat over senioren achter het stuur én tot controverse toen de hoogbejaarde prins korte tijd later weer vrolijk rondreed - zonder veiligheidsgordel.

Wat blijft is het beeld van een elegante, typisch Britse verschijning vol humor, die Elizabeth altijd ter zijde stond. Bij een van zijn allerlaatste officiële optredens pakte Philip alle aanwezigen weer eens in met de gortdroge opmerking. ,,Voor u staat de meest ervaren plaquette-onthuller ter wereld.”