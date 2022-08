Britse rechtbank: behandeling hersendode Britse jongen Archie (12) mag stopgezet worden

De 12-jarige jongen ligt sinds april in coma. Het ziekenhuis had de ouders van het kind per brief laten weten dat ze hem vandaag van de beademing zouden halen, omdat de vooruitzichten ‘nihil’ waren. De ouders protesteerden tegen deze beslissing, omdat het een schending van zijn rechten zou zijn.



De jongen werd het middelpunt van een juridisch geschil nadat hij begin april thuis ernstig gewond raakte. Hij deed volgens zijn moeder vermoedelijk mee aan een TikTok-challenge, waarbij deelnemers opzettelijk bewusteloos proberen te raken, schrijven Britse media. Zijn moeder vond haar bewusteloze zoon met een band om zijn hoofd. Het kind is nooit meer bijgekomen. In juni besloot een rechter al dat de behandeling moest worden stopgezet, maar de ouders gingen daartegen in beroep, zonder succes.



De ouders van de jongen willen dat de artsen doorgaan met behandelen zolang het hart van Archie nog klopt. Het gelovige stel krijgt daarin steun van kerken en andere christelijke organisaties. ,,Zolang Archie leeft, zullen wij hem nooit opgeven”, vertelde zijn moeder eerder tegen The Guardian. Moeder Hollie Dance zei eerder ook dat er nog ‘zovele opties’ in het buitenland zijn voor haar zoontje. ,,Waarom is dit land zo vastberaden om mijn kind niet de tijd te geven om te genezen?”



Archie’s ouders kregen de extra tijd omdat de vader van Archie in het ziekenhuis was opgenomen met een vermoedelijke hartaanval, precies voor de uitspraak in het hoger beroep.