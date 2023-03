Britse regering gaat bezit van lachgas verbieden

De Britse regering gaat het bezit van lachgas verbieden. Ook wordt de detailhandel scherper gecontroleerd. Volgens de Britse omroep BBC is lachgas in het Verenigd Koninkrijk een van de meest gebruikte drugs door jongeren in de leeftijd van 16 tot 24 jaar.

Het was al illegaal om lachgas te produceren of te leveren als drug, maar het bezit ervan nog niet. Dat de regering nu een stap verder gaat, heeft te maken met de stijgende schade die lachgas toebrengt aan de gezondheid van jongeren. Ook in Nederland wordt steeds vaker melding gedaan van lichamelijke klachten na het veelvuldig gebruik van lachgas, tot aan invaliditeit toe.

,,We maken ons zorgen over het gemak waarmee lachgas verkrijgbaar is, vooral onder jongeren. Daarom gaan we het verbieden’’, aldus een regeringswoordvoerder. ,,We maken het bezit van di-stikstofoxide strafbaar, gaan strenger controleren op detailhandelaren en geven meer bevoegdheden aan wetshandhavers om actie te ondernemen tegen overtreders.’’

De details over het verbod op het in bezit hebben van lachgas worden maandag bekendgemaakt. Het verbod is onderdeel van een strengere aanpak van antisociaal gedrag die de Britse premier Rishi Sunak eveneens maandag aankondigt.

In Nederland is het gebruik van lachgas als genotsmiddel sinds januari van dit jaar verboden. Het mag nog wel worden gebruikt voor ‘toevoeging aan voedingsmiddelen’, zoals in een slagroomspuit.