Britse regering verschaft meer dan 10.000 tijdelijke werkvisa wegens personeelstekort

UPDATE/VIDEO Topvrouw Huawei verlaat Canada na deal met justitie VS, China laat gevangen Canadezen vrij

25 september Huawei-bestuurder Meng Wanzhou heeft vrijdag Canada verlaten en is onderweg naar China, nadat een rechter in Vancouver de uitleveringszaak tegen haar eerder op de dag officieel staakte. Daardoor mocht Wanzhou, na bijna drie jaar onder huisarrest te hebben gestaan in Vancouver, het land weer uit. Kort nadat ze met een privévliegtuig was vertrokken, liet China twee Canadezen vrij die sinds december 2018 vastzaten op verdenking van spionage.